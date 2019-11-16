Москва, 16 ноября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Официальные источники Южно-Африканских национальных сил обороны подтвердили в четверг, 14 ноября, что российские и китайские военные корабли уже находятся на пути в Южную Африку, где они в конце этого месяца совместно с ВМС ЮАР должны принять участие в учениях «Моси». Точно определен состав групп ВМФ РФ и ВМФ НОАК, состав группы ВМС ЮАР пока не озвучен.

ЮАР

ИА REGNUM первым в России сообщает детали и интригу предстоящих маневров.

Стартовые сообщения о первых учениях «формата БРИКС» — военно-морских сил Китая, ЮАР и России — появились во второй половине октября. Российские агентства посвятили этим анонсам краткие стандартные информационные сообщения, китайские — цитировали официальный текст Синьхуа о величии НОАК и том, как мир начинает прозревать об этом, южноафриканские высказались в стиле «мы тоже военная сверхдержава, оказывается». А тема между тем, как отмечают военные эксперты Африки, крайне значимая в контексте формирующихся новых векторов глобальной безопасности.

Трехсторонние учения вообще редкость, если только две стороны — не военные союзники до уровня неразличимости. Поэтому либо перед нами случайный эпизод военно-дипломатической игры, либо прощупывание почвы для запуска какой-то (пусть сперва крайне ограниченной, минимальной) силовой составляющей в БРИКС.

Ключевая деталь: ни Россия, ни ЮАР, ни Китай не входят в какие-то военные блоки (ОДКБ в глобальном контексте как полноценный военный блок все же не фигурирует) — то есть никаких преград для формирования ограниченного союза формата «Спешлфорсес БРИКС» не существует.

На учения «Моси» ВМФ России отправляет ракетный крейсер «Маршал Устинов» класса «Слава» (борт 055) в сопровождении спасательного буксира класса «Слива» проекта СБ-406 и танкера «Вязьма». Стандартная военно-дипломатическая связка — «Устинова» впору уже швартовать у высотки на Смоленской, столько сотен тысяч миль он проходил в таких вот походах.

При этом это, пожалуй, одно из самых «упакованных» и боеспособных судов ВМФ России, с по-настоящему ходившим в дальние походы экипажем. В прошлом сентябре поиграл мускулами в Средиземном море — наглухо, демонстративно заблокировал с юга и юго-востока воздушное пространство британской авиабазы Акротири на Кипре. Ранее, в апреле, с этой базы были совершены авиаудары по сирийским правительственным объектам.

«Маршал Устинов» и суда поддержки покинули порт Малабо в Экваториальной Гвинее 11 ноября в рамках дальнего похода, начавшегося 3 июля из главной военно-морской базы Северного флота в Североморске. Командует группировкой командир дивизии ракетных кораблей, капитан 1 ранга Андрей Салошин, крейсером — капитан 1 ранга Владимир Кузьмин.

После парада на Дне ВМФ в Санкт-Петербурге «Маршал Устинов» уже принял участие в учениях «Оушен шилд 2019», посетил Алжир, Египет, Турцию, Грецию, Кипр, а затем 8 ноября прибыл в Экваториальную Гвинею.

Танкер «Вязьма» и океанский буксир СБ-406 примерно в это же время вышли из порта Прая в Республике Кабо-Верде. Ожидается, что российские суда прибудут в Кейптаун 23 ноября — вместе с российским ледоколом «Академик Трёшников», как отмечают источники в Кейптауне.

Роль «Трешникова» на фоне предстоящих учений не очень понятна. Ледокол позиционируется как «исследовательское судно» — что со времен СССР переводится с русского на русский как «разведка ВМФ». Будет любопытно, если учения реально пройдут в крайних южных широтах, в водах, омывающих Антарктику, и тогда участие в них ледокола объяснимо. Тогда перед нами весьма весомая заявка на право регулировать ситуацию вокруг южного континента, замершую в анабиозе вокруг договора 1961 года, уже ничему не адекватного. Южноафриканские военные аналитики, скорее, склоняются к тому, что у «Академика Трёшникова» все же будет представительская функция.

В настоящее время ледокол движется на юг от побережья Сенегала.

С китайской стороны ВМС Народной Освободительной Армии Китая отправляет фрегат «Вэйфан» типа 054А (550), входящий в состав Северного флота ВМС НОАК. «Вэйфан» покинул Циндао 29 августа вместе с 33-й целевой группой сопровождения и направился в Аденский залив с эсминцем «Синин» типа 052D (117), кораблем снабжения «Хо Ксиль Ху» типа 903А.

В прошлом судно не раз посещало Южную Африку, последний раз пришвартовавшись в Саймон-Тауне в июне 2018 года для четырехдневного визита. Тогда «Вэйфан» прибыл с близнецом-фрегатом типа 054A «Яньчэн» и кораблем пополнения типа 903A «Тайху» в составе 27-й целевой группы сопровождения, — которая перед этим патрулировала Аденский залив и воды Сомали от пиратов.

Ожидается, что «Вейфан» прибудет в Кейптаун 24 ноября, а на следующий день к нему присоединится фрегат «Аматола» класса «Валор» южноафриканского флота. Также ожидается, что в учениях примет участие судно поддержки «Дракенсберг».

Учения «Моси» должны начаться 25 ноября и завершиться в первую неделю декабря. При этом «Моси» — единственные учения, в которых флот Южной Африки примет участие в этом году, — учения «Оксид» с военно-морскими силами Франции в Индийском океане и «Добрая надежда» с военно-морским флотом Германии были «отложены на неопределенный срок».

В сухом осадке:

Первое. Россия и Китай выводят на учения реальные боевые единицы, — не надраенные «консервы», почти не отползающие от причальной стенки. Китайцы — фрегат с опытом зачистки пиратов в Аденском заливе, русские — «убийцу авианосцев» с практическим опытом работы по береговым базам неслабого противника возле Сирии.

Второе. ЮАР почти демонстративно свернул программу «паркетных» учений с НАТОвцами.

Третье. Пекин, Москва и Претория не связаны никакими военными союзами, ограничивающими формат военного сотрудничества.

Никакого «НАТОБРИКС» никто из серьезных аналитиков, разумеется, не видит на ближнем горизонте политического проектирования — но специализированные силовые форматы кооперации стран БРИКС по европейским лекалам «Еврокорпус — EUFOR — EU BD — EEDA» становятся все более реальным делом.

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