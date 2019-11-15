Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов создал в команде хорошую атмосферу. Об этом 15 ноября на пресс-конференции заявил капитан российской сборной Артем Дзюба.

Kremlin.ru Станислав Черчесов

«Благодаря Станиславу Саламовичу у нас хорошая атмосфера, замечательный коллектив, — сказал Дзюба. — Удается забивать, потому что играем за сборную с удовольствием. Благодаря атмосфере удается забивать».

Как сообщало ИА REGNUM, матч сборных России и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе путёвку на Евро-2020 и определят победителя в группе.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России по футболу Александр Головин пропустит матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Бельгией.

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