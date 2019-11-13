Ньон, Швейцария, , 15:08 — REGNUM Португальская бригада арбитров обслужит отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии. Об этом 13 ноября сообщается на сайте УЕФА.

Главным арбитром матча будет португальский рефери Артур Диаш. Помогать ему будут лансмены Руй Тавареш и Паулу Суареш. В качестве резервного рефери назначен Уго Мигел.

Напомним, матч сборных России и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе путёвку на Евро-2020 и определят победителя в группе.

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