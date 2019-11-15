Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент вуза, известный историк Олег Соколов, рассказывала подруге по общежитию о своих отношениях с преподавателем.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом на набережной Мойки 82, где произошло убийство

Судя по фрагментам переписки, которую публикует 15 ноября «Московский комсомолец», в последнее время Ещенко тяготилась этой связью и боялась потерять себя как в личном, так и в профессиональном плане.

Евгения Лукьянова с 2014 по 2016 годы жила с Анастасией Ещенко в одной комнате студенческого общежития СПбГУ, сохранив общение с подругой и после того, как та стала жить с Соколовым. Лукьянова обнародовала скриншоты своей переписки с Ещенко.

Из них следует, что сначала Анастасия не рассказывала своим родителям и близким о романе с доцентом, начавшемся в 2015 году, причем на сохранении их отношений в тайне настаивал Соколов.

В ноябре 2017 года Ещенко сообщала, что устала жить «между его домом и общагой». Она также переживала, что из-за Соколова не может заниматься тем в науке, чем хотела бы.

«Я стараюсь, я не бросила начало XX века, стараюсь себя не забивать. От этого ни мне, ни ему не хорошо», — сообщала она. «Ты себя все меньше чувствуешь собой?», — уточнила подруга. — «Да. Именно так», — ответила Ещенко, добавив, что это происходит именно из-за Соколова.

Она также подчеркивала, что не общается с детьми Соколова от предыдущих браков. «И он не хочет», — добавляла Анастасия. При этом бывшая супруга Соколова знала о его связи с девушкой.

В мае 2019 года Ещенко сообщала о своем необычном волнении при общении с преподавателем. «Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное… Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать», — писала аспирантка подруге.

Евгения Лукьянова рассказывает, что Анастасия Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова», заботилась о нем и во всем поддерживала историка. Хотя ее больше всего интересовала история России XX века, ради Соколова занималась темой Наполеона, участвовала вместе с доцентом в военно-исторических реконструкциях.

«Если Настя назвала кого-то ублюдком — это не бытовое, это идейное. О чём здесь говорить?! <…> Он убил и расчленил человека. Очень хорошего человека», — заявила Лукьянова, имея в виду информацию о предсмертном скандале в квартире доцента.

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Напомним, Анастасию Ещенко похоронят 16 ноября в станице Старовеличковская в Краснодарском крае.

По версии следствия, Олег Соколов в ночь на 8 ноября после ссоры застрелил Анастасию Ещенко, с которой он состоял в близких отношениях. В ночь на 9 ноября Соколов решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября Соколов был извлечен из Мойки в состоянии сильного алкогольного опьянения. При нем был рюкзак, в котором был найден травматический пистолет и отрубленные по локоть женские руки.

Соколову предъявлено обвинение в убийстве, он помещен под стражу на время следствия. Обвиняемый дает показания и признаёт свою вину.