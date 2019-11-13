Санкт-Петербург, , 06:46 — REGNUM Соседка доцента Олега Соколова по дому на набережной Мойки в Петербурге слышала крики скандала и удары, доносившиеся из квартиры доцента в ночь на 8 ноября, когда произошло убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Доцент Соколов в суде Елена Молчанова © ИА REGNUM

Как рассказала женщина в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», она не спала в ту ночь и стала невольной свидетельницей происходившего за стенкой.

Сначала из квартиры Соколова доносилась громкая ругань мужчины и женщины. Женский голос называл мужчину «ублюдком», мужчина кричал ей, что она «неблагодарная тварь».

Затем соседка услышала удары, как будто кого-то кидали о стену. Женский голос просил, чтобы её не трогали, однако удары продолжались так, что у соседки, по её словам, «сотрясалась комната».

Читайте также: Накануне задержания историк Соколов говорил, что его «ограбили»

Напомним, Олег Соколов в суде при избрании меры пресечения утверждал, что Анастасия Ещенко в ходе скандала якобы бросилась на него с ножом, после чего он её застрелил. При этом в качестве оружия использовался обрез малокалиберной винтовки с ручной перезарядкой, из которого Соколов сделал как минимум четыре выстрела.

Читайте также: «Девушка мечты стала существом из страшной сказки» — доцент Соколов в суде

После этого, по версии следствия, злоумышленник целые сутки прятал тело убитой девушки в квартире, купил в магазине ножовку и пакеты и в ночь на 9 ноября расчленил тело, утопив большую часть останков в Мойке.

Как стало известно, уже после убийства Соколов продолжал общаться по телефону по рабочим делам, назначал встречи и даже, по данным СМИ, принимал гостей в квартире с телом жертвы.

Соколову предъявлено обвинение в убийстве, он помещён в СИЗО по 8 января 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мать доцента Соколова рассказала о его плохой жизни с аспиранткой