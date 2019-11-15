Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Планы Смольного повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте не подпадают под компетенцию Федеральной антимонопольной службы. Об этом заявили 15 ноября в Санкт-Петербургском управлении ФАС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга объявили, что с будущего года цены на проезд на городском общественном транспорте возрастут на 10 рублей как в метро, так и в наземном транспорте, достигнув 55 и 50 рублей, соответственно.

«Планируемое повышение платы за проезд, в том числе и на маршрутах СПб ГУП «Пассажиравтотранс», не подпадает под законодательно установленные случаи», — отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня УФАСнаправило петербургским властям предостережение в связи с ожидаемой реформой общественного транспорта.