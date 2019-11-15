Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Санкт-Петербургское управление ФАС России предостерегло должностных лиц Петербурга от совершения действий, которые могут противоречить Национальному плану развития конкуренции, а также могут привести к нарушению Закона о защите конкуренции. Об этом сообщает 15 ноября пресс-служба управления.

Соответствующий документ был направлен председателю комитета по транспорту и курирующему это направление вице-губернатору Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, к лету 2020 года в Петербурге планируется упразднить большинство коммерческих маршруток, «под нож» отправится 271 маршрут. Вместо них планируется запустить «социальные» маршруты наземного транспорта.

УФАС отмечает, что власти Петербурга неоднократно аргументировали планируемую ликвидацию коммерческих перевозок требованиями Закона об организации пассажирских перевозок автотранспортом (220-ФЗ), согласно которому город должен выбрать, по каким тарифам будут работать частные перевозчики. Решение пало на регулируемые тарифы.

«Вместе с тем, 220-ФЗ предусматривает одновременно перевозки как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам. Также законом предусмотрено, что перевозчики, которые работают по нерегулируемым тарифам, могут предоставлять льготы на проезд отдельным категориям граждан, а недополученный доход перевозчику должен компенсироваться», — отметили в УФАС.

В связи с планируемой Смольным ликвидацией коммерческих маршрутных автобусных перевозок в антимонопольном ведомстве считают, что это может привести к прекращению работы ряда организаций, занимающихся транспортным обслуживанием. Это в свою очередь станет ограничивающем конкуренцию действием и может привести фактически к установлению запрета на этот вид деятельности.

УФАС напомнило, что срок действия заключенных негосударственными перевозчиками с комитетом по транспорту договоров на перевозку пассажиров по регулярным маршрутам истекает в мае 2020 года. Срок действия аналогичного договора, заключенного с ГУП «Пассажиравтотранс», истекает в 2025 году.

В ведомстве подчеркнули, что транспортная реформа предполагает предъявление дополнительных требований к подвижному составу перевозчиков. Например, использование автобусов не старше 2018 года выпуска. Однако «Пассажиравтотранс» — государственное предприятие, оно не планирует участвовать в конкурсе. Кроме того, частные компании буду вынуждены приобретать автомобили за свой счет, в то время как государственные — за счет бюджета.

«Это возможное нарушение ст.15 Закона о защите конкуренции», — отметили в УФАС по Санкт-Петербургу.

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Добавим, что 1 ноября вице-губернатор Эдуард Батанов заявил «Фонтанке», что ГУП «Пассажиравтотранс», занимающийся социальными автобусными перевозками, в течение пяти лет может превратиться в акционерное общество. Транспортная реформа в Петербурге — ликвидация всех маршруток, запланированная на лето 2020 года — может оказаться действием в интересах будущего АО.

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