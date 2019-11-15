Москва, 15 ноября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Подходить к борьбе с семейным насилием следует комплексно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе научно-практической конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Существует рабочая группа по поводу насилия в семье. И нужно сказать, что наверное этот вопрос не должен замыкаться только на Уголовном кодексе или только на Семейном кодексе. Это комплексная проблема, которую нужно решать даже в большинстве случаев не только законом», — заявил Крашенинников.

Госдума в 2017 году приняла закон, декриминализирующий семейное насилие. Из разряда уголовных преступлений побои в семье были переведены в разряд административных правонарушений.

Однако парламентарии говорят о том, что декриминализация наказания за семейное насилие было ошибкой.

В конце 2018 года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается.

Совет Федерации принял решение до 1 декабря 2019 года провести работу по анализу состояния законодательства и правоприменительной практики, касающейся семейно-бытового насилия, и подготовить к внесению в Госдуму законопроект в этой сфере.

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