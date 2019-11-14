Лондон, 14 ноября, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть падают на фоне заявлений о росте запасов в США, 14 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подешевели на семь центов (0,11%), до $62,30 за баррель. Минимум торгов Brent составил $62,16 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI упали в цене на 27 центов (0,47%), до $56,85 за баррель. Сессионный минимум марки — $56,63 за баррель.

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