Лондон, , 21:56 — REGNUM Нефть находится вблизи стартовых значений торгов, при этом две главных марки торгуются разнонаправленно — Brent находится в небольшом плюсе, WTI в минусе, 14 ноября передает агентство Reuters.

Нефть

В настоящий момент январские фьючерсы Brent выросли в цене на 10 центов (0,16%), до $62,47 за баррель. Дневной диапазон Brent составляет $62,28 — $63,20 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI потеряли 14 центов (0,25%) и оцениваются в $56,98 за баррель. Диапазон торгов для WTI — от $56,84 до $57,78 за баррель.

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