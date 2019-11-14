Вашингтон, 14 ноября, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от предложения президента США Дональда Трампа прекратить закупки российских комплексов С-400 в обмен на поставки американских систем Patriot, 14 ноября передаёт агентство Reuters.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Мы рассматриваем предложение полностью отказаться от С-400 при покупке Patriot как нарушение наших суверенных прав и, конечно, не находим это возможным» , — заявил Эрдоган журналистам.

Эрдоган отметил, что у Турции «есть определенные стратегические отношения с Россией», от которых страна не может отказаться «из-за Patriot».

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