Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Турцию необходимо вернуть на «верный путь», так как её нынешняя орбита движения выводит её за орбиту Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 14 ноября заявил на брифинге глава министерства обороны США Марк Эспер, стенограмму его выступления опубликовало американское оборонное ведомство.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я и раньше говорил о своей обеспокоенности по поводу Турции, ее кривая, траектория движения выходит за орбиту НАТО. Я неоднократно публично заявлял, что нам нужно много работать, чтобы убедиться, что они вернутся на правильный путь», — заявил Марк Эспер.

Также он объявил неправильным «путем вперёд» покупку Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, производства России.

Кроме этого, Эспер отметил, что США нужно, чтобы Турция вернулась в ряды их союзников, так как она много лет была таковой, и в качестве примера назвал совместные военные действия на территории Афганистана.

«Мы должны продолжать строить отношения, в частности, на уровне военных ведомств (Турции и США), чтобы гарантировать, что мы можем иметь прочные связи», — заключил глава американского минобороны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400.