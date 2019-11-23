Брюссель, 23 ноября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В эпоху лидерства США на мировой арене американские платежные системы Mastercard и Visa также занимали львиную долю рынка соответствующих услуг. О том, где началось контрнаступление на американскую платежную гегемонию, и что задумали на эту тему в Европе, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Дарья Антонова ИА REGNUM VISA/MasterCARD

Стоило Китаю решительно заявить о своем экономической могуществе, как платежная система Union Pay стала захватывать всё новые и новые рубежи. И вот уже в 2018 году 53,7% мирового рынка оказалось принадлежащим именно этой, китайской системе, а Visa и Mastercard удовольствовались меньше, чем половиной. Тенденция не изменилась и в этом году, но Китай — в Азии, и Union Pay — при всей распространенности — все еще ограничена в силу традиционно-географических обстоятельств.

На этом фоне просочившаяся в СМИ информация о том, что ЕС тоже хочет свою платежную систему, не выглядит чем-то неожиданным. Пожалуй, кроме стратегического названия. Чтобы никто ничего не понял, европейцы назвали соответствующий план кодовым словом PEPSI (Pan-European Payment System Initiative — всеевропейская платежная система). За какой куш готовы побороться европейские банки, и каковы их шансы?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Европа пытается отжать у Visa и Mastercard рынок в 2,9 трлн евро».