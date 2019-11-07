7 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Вашингтон усиливает торговую войну, ограничивая доступ европейского бизнеса к своему внутреннему рынку, а также с помощью угрозы санкций выдавливает европейцев из России, Азии и Ближнего Востока. Количество доходных областей слишком сильно сократилось, чтобы можно было спокойно смотреть, как американцы забирают из-под носа почти по 6 млрд долларов ежегодно.

Александр Запольскис, , 14:32 — REGNUM Деловая пресса обсуждает новость о попытке европейской финансовой системы обзавестись собственной платежной системой. Хотя это и не признается публично, тем не менее агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на свои источники в отрасли распространило сообщение о реализации плана PEPSI — Pan-European Payment System Initiative («Панъевропейская платежная система»). В нем принимают участие около двух десятков ведущих банков Евросоюза, включая Deutche Bank.

VISA/MasterCARD Дарья Антонова © ИА REGNUM

Этот шаг преподносится в первую очередь политическим. На данный момент лидерами мирового рынка являются американские Visa (3,4 млрд карт принимаются в 53,9 млн точек в 200 странах, общий оборот 8,3 трлн долларов на март 2019 года) и MasterCard (1,8 млрд карт, 210 стран, общий оборот 5,3 трлн долларов). Однако с начала второго десятилетия текущего века их обоих обошла китайская система Union Pay, занявшая на конец 2018 года 53,07% мирового рынка, тогда как доля Visa — 28,95%, а доля MasterCard — 15,35%.

Правда, китайцы работают преимущественно в Азии, где их доля еще больше, а местами даже доминирует, тогда как американцы формально присутствуют везде, но в наибольшей степени сосредоточены на американском и европейском континентах.

В частности, в Европе из 2,9 трлн евро платежей с помощью банковских карт, 53,7% трансакций осуществляется через Visa, 38,7% — через MasterCard, 2,1% — через American Express, 3,9% — через карты торговых сетей, 0,3% — через Disciver. На локальные европейские платежные системы приходится лишь 1,3%.

Считается, что тем самым США осуществляют финансовый контроль за Европой, так как базовой валютой в Visa является доллар, что предполагает двойную конвертацию любого перевода, сначала из евро (или любой другой валюты плательщика) в базовую валюту, а потом из нее в валюту продавца.

У MasterCard схема несколько лучше, так как базовой валютой там считаются как доллар, так и евро, но по факту наибольшая часть переводов все равно идет «по долларовой схеме». В результате американские банки, а значит, и их государство, имеют возможность контролировать все платежи в Европе. Поэтому, если Евросоюз желает обрести реальную финансовую независимость, ему кровь из носу нужна собственная платежная система. Иначе все останется только пустой болтовней. Это в теории.

Тогда как на практике главным мотивом являются все же деньги. Карточный бизнес сегодня является одним из самых доходных. Если средняя прибыль топ-500 биржевого рынка США не превышает 7%, у платежных систем она колеблется у отметки в 42%. Это значит, что та же Visa, имея выручку на октябрь 2019 года в 22 млрд долларов, получит в результате более 9 млрд прибыли, треть из которых — в Европе. Учитывая размер доли компании там, общий объем карточного рынка ЕС можно считать равным 5,6−5,8 млрд долларов в год. Из него европейским банкам достается лишь 72 млн долларов, что выглядит сущими копейками.

Стоит ли удивляться желанию банковского сообщества ЕС этот рынок переделить в свою пользу? Оно существовало и раньше, но до 2006−2008 года карты в Европе особой популярности не имели, оставаясь принадлежностью лишь небольшой доли среднего класса, часто посещавшей США.

Но по мере исчерпания емкости собственного рынка, Visa и MasterCard резко активизировали экспансию в ЕС, быстро захватив там доминирующие доли. В том числе с использованием административного ресурса в виде непубличного влияния Соединенных Штатов в финансовом сообществе коллективного Запада.

Европе это не нравилось, но сопротивляться в тех условиях она возможности не имела. Однако теперь у европейских банков появился сильный стимул и достаточно весомый шанс.

Вашингтон усиливает торговую войну, ограничивая доступ европейского бизнеса к своему внутреннему рынку, а также с помощью угрозы санкций выдавливает европейцев из России, Азии и Ближнего Востока. Количество доходных областей слишком сильно сократилось, чтобы можно было спокойно смотреть, как американцы забирают из-под носа почти по 6 млрд долларов ежегодно.

Раньше предпринимать решительные действия Брюссель опасался из-за риска вызывать ответное неудовольствие и санкции у Вашингтона. Но сейчас Америка и так уже ведет войну с Европой, и той стало просто особо нечего терять. Тем более что на фоне грядущего кризиса такие деньги будут совсем не лишними.