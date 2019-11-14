Сбербанк намерен увеличить работу роботов-коллекторов
Москва, 14 ноября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Сбербанк намерен перевести половину всех звонков клиентам при взыскании долгов на специальных роботов, об этом 14 ноября заявил заместитель председателя правления банка Олег Ганеев.
«Мы ставим цель, что 50% всех звонков — простых, сложных, эмоционально подстроенных, там, где необходимо выбирать стратегии, чтобы было 50/50. Сейчас 20/80», — сказал Ганеев.
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Как сообщало ИА REGNUM, в России должникам могут дать месяц на погашение просроченной задолженности без решения вопроса в судебном порядке.
Подать в суд иск взыскатель сможет только в том случае, если физическое лицо не погасит долг в течение 30 дней после получения предложения о возврате просрочки (на данный момент кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки).
Такое предложение содержится в концепции закона, разработанной Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной службой судебных приставов.
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