Москва, 14 ноября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Сбербанк намерен перевести половину всех звонков клиентам при взыскании долгов на специальных роботов, об этом 14 ноября заявил заместитель председателя правления банка Олег Ганеев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Мы ставим цель, что 50% всех звонков — простых, сложных, эмоционально подстроенных, там, где необходимо выбирать стратегии, чтобы было 50/50. Сейчас 20/80», — сказал Ганеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России должникам могут дать месяц на погашение просроченной задолженности без решения вопроса в судебном порядке.

Подать в суд иск взыскатель сможет только в том случае, если физическое лицо не погасит долг в течение 30 дней после получения предложения о возврате просрочки (на данный момент кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки).

Такое предложение содержится в концепции закона, разработанной Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной службой судебных приставов.

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