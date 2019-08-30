Москва, , 11:19 — REGNUMБанки в России могут обязать продавать гражданам их собственные кредиты с большим дисконтом. Соответствующий законопроект о внесении поправок в законы о взыскании долгов физических лиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» подготовило Министерство экономического развития РФ, сообщает 30 августа газета «Коммерсантъ».

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Так, предлагается обязать кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его самому должнику, причём по аналогичной цене. По сути, речь идёт о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера, отмечает издание. При этом гражданин, даже упустив момент, сохранит своё право выкупа долга у владельца с дисконтом.

«Условия будут применяться к требованиям, по которым на момент заключения цессионного договора имеется просрочка не менее 30 календарных дней», — говорится в статье.

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Однако они не будут распространяться на уступку в ходе исполнительного производства либо банкротства. Предполагается, что предлагаемые Минэкономразвития изменения в законодательстве позволят серьезно облегчить жизнь закредитованных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что закредитованность населения в России может привести к серьёзным и болезненным проблемам в экономике страны. По словам главы ведомства, проблема приведет к «взрыву» уже в 2021 году. Поэтому начать решать этот вопрос необходимо уже сейчас, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, уверен министр.

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