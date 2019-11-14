Житель Кабардино-Балкарии покорил одну из вершин Эквадора
Кабардино-Балкария, 29 января, 2007, 21:18 — ИА Регнум. Спасатель Эльбрусского поисково-спасательного отряда
"Вулкан Котопахи является второй по высоте вершиной Эквадора (5960 м), всего российские альпинисты в ходе этой экспедиции покорили пять вершин, расположенных в горах Эквадора. Самая высокая гора - Чимборосо (свыше 6 тыс. м) не покорилась им из-за ухудшившейся погоды", - рассказал Давыдов.
Адильбею Ахкубекову 34 года, у него 1-й разряд по альпинизму. До него никто из жителей Кабардино-Балкарии не покорял вершины этой латиноамериканской страны.