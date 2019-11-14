Кабардино-Балкария, 29 января, 2007, 21:18 — ИА Регнум. Спасатель Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России Адильбей Ахкубеков (Кабардино-Балкария) в составе сборной команды российских альпинистов совершил восхождение на действующий вулкан Котопахи (Эквадор). Там он установил флаг Кабардино-Балкарии и МЧС России, сообщил 29 января ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике Кантемир Давыдов .

"Вулкан Котопахи является второй по высоте вершиной Эквадора (5960 м), всего российские альпинисты в ходе этой экспедиции покорили пять вершин, расположенных в горах Эквадора. Самая высокая гора - Чимборосо (свыше 6 тыс. м) не покорилась им из-за ухудшившейся погоды", - рассказал Давыдов.

Адильбею Ахкубекову 34 года, у него 1-й разряд по альпинизму. До него никто из жителей Кабардино-Балкарии не покорял вершины этой латиноамериканской страны.