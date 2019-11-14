Горно-Алтайск, 14 ноября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Обстановка на дорогах Республики Алтай остаётся напряжённой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, с начала года произошло 289 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 33 человека и почти четыреста человек получили травмы.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Одной из наиболее частых и опасных нарушений остаётся выезд на встречную полосу и превышение скорости.

При этом 12 человек погибли по вине пьяных водителей. Всего подобных происшествий зафиксировано 58, т. е. люди гибнут в каждом пятом случае.

По словам начальника Управления ГИБДД МВД по республике Анатолия Косинова, остро стоит и проблема безопасности пешеходов.

«С участием самой незащищенной категории участников дорожного движения произошло 45 ДТП, в которых 5 человек погибли и 41 ранен. Практически половина всех таких происшествии происходит по их собственной неосторожности», — отметили в МВД.

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