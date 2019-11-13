Горно-Алтайск, , 09:54 — REGNUM В Республике Алтай вынесли приговор водителю, допустившему ДТП, в результате которого погибли три человека, два из которых были малолетние дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В середине июля местный житель перевозил на своём «уазике» пассажиров с перегрузом.

«Двигаясь с выключенной передачей по горной дороге в урочище «Кок-Су», водитель не учёл особенностей своего автомобиля, особенностей участка дороги, препятствия на пути в виде торчащего из земли камня, в результате чего допустил съезд автомобиля в обрыв с последующим его опрокидыванием в реку Кок-Су», — отметили в прокуратуре.

В результате три пассажира погибли, ещё один получил тяжкие телесные повреждения.

Суд квалифицировал его действия, как нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц. В результате он был приговорён к двум годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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