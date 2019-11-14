Магадан, 14 ноября, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Общественная палата Магадана, министры правительства Колымы, депутаты, общественность обсудили кадровые и другие проблемы здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Ярошенко. На приеме у врача. 1890-е

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По словам главврача поликлиники №1 Игоря Николова, в поликлиниках Магадана не хватает восьми терапевтов, а также узких специалистов. Он предложил решить проблему путём объединение поликлиник в одну.

«Да, узких специалистов у нас мало. Объединение нужно, чтобы человек мог обратиться за помощью не только в поликлинику, к которой он прикреплён, но и к врачам других учреждений», — сказал главврач.

При этом он добавил, что в Магадане намерены построить одну современную поликлинику, с необходимым для различных обследований оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии заявили о сокращении более тысячи медицинских работников в сёлах республики.