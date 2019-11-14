Якутск, , 04:51 — REGNUM Сообщение министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой на круглом столе в Госсобрании Якутии о планируемом сокращении в сфере здравоохранения, вызвало негатив общественности, в том числе народных депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В больнице

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Депутат Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов, на своей странице в FB написал, что информация о сокращении медработников до 1 180 человек, в основном в сельской местности, прозвучала как «гром среди зимы». Он назвал нынешнюю ситуацию — «расчёсывание здравоохранения».

«Всё, приехали! Если внимательно послушать глав наслегов, участников совещания, отчетливо видно, что министерство не занималось информированием населения, все эти процессы проводились без публичного слушания, без участия глав и наслегов, и улусов, каким-то образом в этот процесс даже не подключили народных депутатов.

Одним словом, министерство здравоохранения Якутии всё это время занималось ни оптимизацией, ни упорядочиванием, а расчёсыванием объектов здравоохранения, создавая ФАПы, убирая персонал, медсестёр и так далее. Было много лукавства. То их не интересуют деньги, то им надо дополнительно 2,5 млрд рублей. То новые объекты (онкоцентр и кардиология) не являются причиной оптимизации, то на их содержание тоже нужны средства, в том числе на повышении квалификации врачей. То надо зарплату повышать, то надо долю ФОТ в целом уменьшать с 83% до 70%. Если убрать из количества сокращаемых город Якутск, а их примерно 231 человек, то львиная доля — это жители села», — написал депутат.

Павел Ксенофонтов отметил, что не прозвучала информация, куда денут сокращённый персонал. Он прогнозирует, что, так как в селе рабочих мест «кот наплакал», люди потянутся в Якутск.

«После расчесывания здравоохранения, начнётся заново расчесывание других социальных объектов в сёлах: в школах и садиках уменьшится количество детей, пенсионеры возьмут с собой пенсии, у предпринимателей упадет выручка, у ЖКХ уменьшится количество потребителей и так далее. Народный депутат Алексей Еремеев, озвучил сумму, которую собираются получить после оптимизации — это 2,5 млрд рублей. Вот столько потеряет село, не доходов, а прямых инвестиций в повседневную жизнь селян. Сокращение более 1000 человек, это очень серьёзно. Надо это понимать. И тут эффективность не при чем. Это судьбы людей», — заключил Ксенофонтов.

Он призвал власти республики не сидеть в кабинетах, а ехать к людям, в сёла и на местах оценивать масштабы предстоящего бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсобрании Якутии состоялся круглый стол, где была озвучена информация о стотоянии здравоохранения в республике.