Пекин, 14 ноября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Испытание аппарата для посадки на грунт Марса провели 14 ноября сотрудники Китайского национального космического управления (CNSA). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Марс

Как передает журналист, тестирование проходило на специальной оборудованной площадке, на которой была создана симуляция условий, соответствующих гравитации на Красной планете. С высоты 70 метров аппарат снизился с ускорением, которое его ждет при посадке на Марс.

Сообщается, что испытание прошло успешно.

Как передавало ИА REGNUM, в июле в Китае было завершено строительство марсохода. Его планируют отправить на Марс в 2020 году. Полет продлится 7 месяцев, первые данные с Красной планеты китайские ученые рассчитывают получить в 2021 году.