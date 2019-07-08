Пекин, , 09:28 — REGNUM

Завершено строительство марсохода, который Китай планирует отправить к Красной планете в 2020 году. Об этом сообщили китайские ученые, пишет 8 июля газета Global Times.

В рамках первой марсианской миссии КНР запланирован выход на орбиту планеты, посадка и перемещение аппарата по поверхности. В случае успеха специалисты получат данные об атмосфере, рельефе, магнитном поле планеты и слагающих её породах, что поможет понять, как формировалась Солнечная система и, в частности, Марс.

Главная цель миссии — найти на планете возможные признаки жизни и выяснить, можно ли в будущем сделать Марс пригодным для жизни. Отправить аппарат в космос должна ракета-носитель «Чанчжэн-5». Полет, как ожидается, продлится семь месяцев, а передать первые данные не Землю марсоход сможет в 2021 году.

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