Гонконг, Китай, 13 ноября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. За три дня самых крупных за многие месяцы беспорядков в Гонконге ранения получил 81 человек, двое протестующих госпитализированы в тяжелом состоянии, 13 ноября передает агентство Reuters.

Studio Incendo Протесты в Гонконге

В настоящий момент столкновения между полицией и протестующими продолжаются в центре города. Ранее сообщалось о противостоянии в кампусах нескольких университетов, которые демонстрантам удалось захватить.

Полиция сообщает, что с понедельника 11 ноября в Гонконге были арестованы 142 участника беспорядков. Общее число арестованных с начала протестов в городе составляет более 4000 человек.

Читайте также: Протестующие захватывают здания университетов в Гонконге