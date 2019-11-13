Луганск, 13 ноября, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Около 40 тысяч граждан Луганской Народной Республики (ЛНР) в настоящее время получили российские паспорта. Об этом 13 ноября сообщил замначальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский паспорт

«Порядка 40 тысяч (жителей ЛНР) уже стали счастливыми обладателями паспортов Российской Федерации», — заявил Найда на церемонии открытия нового отделения миграционной службы в Луганске.

Также он рассказал, что ещё свыше 60 тысяч граждан ЛНР подали заявки для получения в упрощённом порядке российского гражданства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 октября замначальника миграционной службы МВД ДНР Игорь Скребов рассказал, что более 55 тысяч жителей Донецкой Народной Республики заявили о желании получить российское гражданство, а более 33 тысяч уже получили паспорта России.