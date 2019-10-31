Донецк, , 19:22 — REGNUM Свыше 55 тыс. жителей Донецкой Народной Республики заявили о желании получить российское гражданство, а более 33 тыс. уже получили паспорта России, сообщил 31 октября замначальника миграционной службы МВД ДНР Игорь Скребов.

По информации МВД ДНР, эти цифры относятся к периоду последних шести месяцев.

«За прошедшие полгода органы и подразделения миграционной службы ДНР приняли более 55 тыс. заявлений от граждан республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. За это же время уже более 35 тыс. получили подтверждение о получении гражданства РФ и более 33 тыс. получили паспорта», — цитирует сообщение Скребова пресс-служба МВД Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об упрощённом порядке получения российских паспортов жителями ЛНР и ДНР президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.

Позднее действие указа было распространено на всех жителей Донецкой и Луганской областей, включая территории, временно контролируемые украинскими силовиками.

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