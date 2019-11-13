Токио, 13 ноября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Японская автокомпания Suzuki создала новую экономичную версию S-Presso. Изображение с новинкой размещены на сайте Njcar.ru

Njcar.ru Suzuki S-Presso

Называться новая модификация бюджетного автомобиля будет s-CNG. Новое авто имеет штатное газовое оборудование, что делает кроссовер дешёвым в эксплуатации.

В салоне бюджетного автомобиля есть: воздушные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, антиблокировочная система, наполовину цифровая приборная панель и информационно-развлекательный комплекс с сенсорным дисплеем. «Обута» машина в 14-дюймовые колесные диски из лёгкого сплава.

Стоимость самого дешёвого варианта S-Presso начинается от 369 000 рупий (около 330 000 рублей).

Напомним, продажи актуальной версии кроссовера начались 30 сентября 2019 года. Его длина составляет 3 665 мм, а клиренс — 180 мм. Под капотом S-Presso размещён 68-сильный атмосферный мотор рабочим объёмом 1 л. Движок агрегатируется с механической трансмиссией или «роботом» AMT. Крутящий момент передаётся от двигателя на передние колёса.

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