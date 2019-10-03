Токио, , 10:11 — REGNUM Японская компания Suzuki представит на Токийском автосалоне концепт-кар Suzuki WAKU Sport с трансформируемым кузовом. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Снаружи автомобиль похож на модели 60−70-х годов. В то время в Японии были популярны квадратные городские малолитражки. На передних крыльях концепт-кара установлены камеры, которые придают авто ретро-стиль.

В исходной вариации WAKU Sport — это купе, но не совсем двухдверное — доступ к задней части открывают полудвери. Это роднит модель с Mazda RX-8. После установки специального колпака, WAKU Sport можно превратить в универсал.

Внутри авто все выполнено довольно лаконично: интерьер оформлен в кофейно-серые цвета, а на центральной консоли имеются только несколько переключателей. На передней панели установлены три сенсорных экрана, которые можно убрать, чтобы оставить только приборную панель.

Напомним, на автосалоне в Токио, который будет проходить с 24 октября по 4 ноября 2019 года, Suzuki также представит концептуальную модель Suzuki Hustler.

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