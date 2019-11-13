Москва, 13 ноября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Большую часть прошедшего дня (12 ноября) рубль находился под давлением на фоне конверсии иностранными держателями акций Роснефти, полученных рублевых дивидендов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Курс доллара вырос до 64,20 руб., евро подрос к 70,70 руб. Дополнительное влияние оказало снижение нефтяных цен из-за неопределенности прогресса на переговорах США — Китай по торговым противоречиям.

Сегодня, 13 ноября, высока вероятность продолжения наметившейся тенденции на ослабление рубля. Влияние на валютный рынок может оказать выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Конгрессом.

Поэтому первая половина дня пройдет под влиянием конверсионных потоков, а затем определяющим фактором станет реакция на локальный рынок со стороны динамики доллара США на международном рынке.

Не исключен рост доллара США в направлении 64,60 руб., евро может приблизится к уровню 71 руб.», — считает эксперт.

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