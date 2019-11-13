Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на Мосбирже 12 ноября открылись ослаблением по рублю на фоне неопределенности в отношении торговых переговоров между США и Китаем и решения американского президента Дональда Трампа относительно введения импортных пошлин на европейские автомобили, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Помимо этого, доллар получает поддержку от ожиданий того, что ФРС США не станет повышать ставки в декабре.

В Экономическом клубе Нью-Йорка Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено «скоро», переговорщики близки к завершению первой фазы переговоров.

Он подчеркнул, что согласится только на соглашение, которое выгодно США. Участники рынка ожидали услышать от него подробности о состоянии торговых переговоров, но он не предоставил их.

Закрылись торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,53%, до 64,23 руб., евро/рубль — на 0,26%, до 70,68 руб., фунт/доллар — на 0,44%, до 82,47 руб.

Сегодня, 13 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,21%. Курс доллара смог перебраться через сопротивление 64,20 руб. Для рубля это негативный технический фактор, так как спекулянты теперь могут без новостей его отправить на 64,75 руб. или 65 руб.

Сегодня у рубля будет временная поддержка от аукционов Минфина РФ. Если на Форекс начнется коррекция по доллару, то тогда пара доллар/рубль вернется под отметку 64 руб., и рост до обозначенный уровней отменится. Стоит следить за новостями по переговорам между США и Китаем.

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