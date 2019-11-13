Москва, 13 ноября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Москве выросло количество стартовых площадок для строительства жилья по программе реновации (с 351 до 361). Утверждено ещё десять новых площадок, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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По словам заммэра Марата Хуснуллина, на площадках можно будет построить дома примерно на 2 тыс. квартир. Это позволит переселить около 5 тыс. жителей пятиэтажек.

Новые дома по реновации появятся в семи административных округах Москвы. Переселение москвичей из 21 старого дома начнётся после 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открылись экспозиции по шести проектам планировки территорий по программе реновации.

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