Москва, , 07:49 — REGNUM В Москве создали онлайн-сервис для участников программы реновации. Об этом 5 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Онлайн-сервис запустили на портале mos.ru. Участникам госпрограммы предложили пошаговую инструкцию переезда в новую квартиру. Для этого нужно задать определённые параметры, отражающие жизненную ситуацию. Например, имеется ли собственность на квартиру, имеются ли обременения, ипотека.

Сейчас на портале представили для пользователей 24 персональных сценария. Ознакомиться с ними можно без авторизации.