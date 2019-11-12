Париж, 12 ноября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Контроль над нефтяными месторождениями является целью деятельности США в Сирии, заявил 12 ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Парижском форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Для этого американцы на восточном берегу Евфрата «делают всё, чтобы создать квазигосударственную структуру». Они привлекают страны Персидского залива, чтобы те вкладывали свои средства в создание «местных администраций», которые формируются из оппозиционных сирийских военных структур, а также из курдов.

Всё это они «неприкрыто» делают, чтобы разделить Сирию и получить контроль над нефтью, отметил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 12 ноября участвует во втором Парижском форуме мира. В Париже Лавров уже высказался по поводу заявлений «западных партнёров», назвавших Москву «мировым полицейским» Ближнего Востока: это на Западе придумали сами, на самом деле в Сирии у власти находится законное правительство.

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