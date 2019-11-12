Париж, , 14:49 — REGNUM Позиция западных стран в отношении России как к «мировому полицейскому» Ближнего Востока является исключительно их изобретением, заявил 12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на российской сессии Парижского форума.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Знаете, такая позиция по поводу России как мирового полицейского — это исключительно западное изобретение», — сказал Лавров, отвечая на вопрос модератора о том, что Россию считают «шерифом Ближнего Востока».

По словам главы МИД РФ, такая логика не может применяться к тому, что наблюдается в Сирии, где, кроме Идлиба и нескольких частей Евфрата, террористы потеряли контроль над страной, и сейчас в САР правит правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, лавров 11 ноября прибыл в Париж с рабочим визитом. Министр примет участие во втором парижском Форуме мира. Также глава внешнеполитического ведомства ознакомится с представленными на форуме российскими проектами. Также на полях форума Лавров встретится с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Читайте также: Лавров встретился в Париже с представителями гражданского общества