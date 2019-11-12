Новосибирск, 12 ноября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В России необходимо ускорить развитие применяемых в сельском хозяйстве и промышленности генетических технологий, заявил 12 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, доля России на мировом рынке обращения таких технологий «по-прежнему мала», поэтому многое приходится импортировать.

«Наша задача — ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применять в промышленности и сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности», — сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что генетические технологии также защитят от биологических угроз и будут использоваться для создания новых препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев сегодня, 12 ноября, находится с рабочим визитом в Новосибирске. Ранее он заявил, что перед Россией стоит цель за пять лет выйти в лидеры по научным исследованиям, чтобы не зависеть от зарубежных факторов. В России разместятся не менее 16 научных центров, в том числе четыре математических и три в области изучения генома, добавил он.

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