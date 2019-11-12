Прага, 12 ноября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda представила в Праге Skoda Octavia четвёртой генерации. Об этом сообщается на сайте компании.

Skoda-storyboard Skoda Octavia

Уже в базовой комплектации новинка имеет светодиодные противотуманные фары и задние фонари. Также начальная версия машины оснащена поворотниками с динамическим светом.

Автомобиль построен на платформе MQB. Габариты новой Skoda Octavia изменились не на много. Длина увеличилась на 19 мм (универсал — на 22 мм), а ширина — на 15 мм. При этом колесная база осталась прежней.

Более вместительным стало багажное отделение. На 10 л увеличился объём багажника лифтбека, и на 30 л — стал вместительнее универсал.

Гамма агрегатов включает в себя два мотора: турбированную «тройку» TSI максимальной мощностью 110 «лошадей» рабочим объёмом один литр и турбированную «четвёрку» TSI мощностью 150 «лошадей» объёмом 1,5 л с технологией мягкого гибрида. Оба движка в зависимости от комплектации агрегатируются с 6-скоростной «механикой» или с 7-скоростным «роботом» DSG.

Напомним, в России самый большой среднегодовой пробег в текущем году был зафиксирован у автомобилей компании Skoda. Он составил 17,9 тыс. км.

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