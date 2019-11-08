Москва, , 10:09 — REGNUM По итогам октября 2019 года в России выросли на 17% продажи автомобилей чешской марки Skoda. Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Skoda Octavia Skoda-avto.ru

Всего за месяц было продано 8 903 автомобиля Skoda. За период с января по октябрь реализация чешского бренда на российском авторынке выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Было продано 70 386 автомобилей.

Согласно ежемесячного отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), доля Skoda на российском авторынке составила 4,9% против 4,5% в 2018 году.

В модельном рейтинге чешской марки в России лидирует модель Skoda Octavia. За отчетный период было продано 3 404 экземпляра Octavia, что на 75% больше, чем год назад. На втором месте — компактный лифтбэк Rapid. Реализация этой модели упала на 5%, до 3 089 единиц. Третье место в этом рейтинге принадлежит внедорожнику Skoda Kodiaq — 2364 проданных авто (+6%).

Также в октябре было продано на российском авторынке 46 единиц Skoda Superb.

Напомним, в октябре в России стартовали продажи обновленного Skoda Superb.

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