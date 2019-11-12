Москва, 12 ноября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда. Это следует из опубликованных на сайте КС отказных определений по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Речь идет об имуществе, приобретенном на доходы, законность которых не подтверждена. Так, в 2017 году у Захарченко, его родственников и знакомых изъяли имущество, включая автомобили и недвижимость, более чем на 9 млрд рублей. Суд счел официальные заработки владельцев имуществом недостаточными для легальных приобретений.

Заявители, среди которых родители экс-полковника МВД, его сестра и бывшие подруги, пожаловались на судебное решение в КС, однако Конституционный суд назвал конфискацию относящейся «к особым правовым мерам».

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко отметил, что определение КС фактически подтверждает, что имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, может быть изъято в пользу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Московский городской суд частично смягчил приговор осужденному за коррупцию экс-полковнику МВД Захарченко. Срок лишения свободы для него уменьшен на полгода — до 12,5 года.

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