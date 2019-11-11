Париж, 12 ноября, 2019, 02:17 — ИА Регнум. О встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями гражданского общества Франции, состоявшейся 11 ноября в российском посольстве в Париже, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вечер Сергей Лавров провел в Париже в компании представителей французского гражданского общества, двери которым гостеприимно распахнула резиденция российского посла. А завтра день будет наполнен встречами уже с французским официозом», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров 11 ноября прибыл с рабочим визитом в Париж для участия во втором парижском Форуме мира. Предполагается, что в ходе визита Лавров встретится с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По словам Лаврова, на встрече президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в форте Брегансон в августе, Макрон заявил, что без нормализации отношений с Россией Европа «гораздо менее конкурентна в сегодняшнем очень непростом мире».

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