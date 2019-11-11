Ереван, , 15:38 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на встрече в форте Брегансон в августе честно и откровенно обсудили принципиальные вопросы в отношениях между РФ и Евросоюзом, заявил 11 ноября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По словам Лавров, на встрече с Путиным Макрон заявил, что без нормализации отношений с Россией Европа «гораздо менее конкурентна в сегодняшнем очень непростом мире».

«Вот поэтому была очень подробная, доверительная, неформальная беседа между президентами Путиным и Макроном в Брегансоне, — сказал глава МИД РФ. — Такие принципиальные вопросы были рассмотрены глубоко, откровенно и честно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью журналу The Economist Макрон назвал несколько сценариев развития России. Так. по словам главы Пятой республики, восстановить статус супердержавы РФ может с опорой на собственные силы, а главными условиями для это должны стать рост экономической мощи и численности населения.

По второму сценарию, названному Макроном, Россия может развиваться по евразийской модели, однако для этого ей придётся стать своеобразным «вассалом Китая». Третий сценарий предполагает сбалансированное сотрудничество с европейскими странами.

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