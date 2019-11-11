Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 22:43 — ИА Регнум. Рождаемость в Санкт-Петербурге за последние 10 лет пережила уверенный рост почти в полтора раза, перешедший затем в падение, которое продолжается уже третий год подряд. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые ИА REGNUM предоставили в городском комитете по здравоохранению.

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Рождаемость ежегодно росла с 2008 по 2016 год, увеличившись за это время на 49%.

Согласно полученным данным, в 2008 году в Петербурге родилось 46 953 младенца, в 2009 году — 50 863, в 2010 — 53 787, в 2011 году — 55 177, в 2012 — 60 371, в 2013 — 61 938, в 2014 — 64 560, в 2015 — 68 188 и, наконец, в 2016 — 70 005 родившихся детей.

С 2017 года началось падение рождаемости — в тот год родилось 63 775 младенцев (минус 9% к предыдущему году), в 2018 году еще меньше — 61 243 человека (минус 4%).

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С января по август 2019 года в Санкт-Петербурге родилось 39 518 детей. Это на 9,1% (3733 человек) меньше, чем за тот же срок в 2018 году. Уже очевидно, что примерно такая же динамика падения рождаемости будет зафиксирована и по итогам всего 2019 года.

Несмотря на переезд в Петербург людей из регионов России и зарубежных стран, численность постоянного населения Петербурга с 1 января по 1 сентября 2019 года уменьшилась на 11 тыс. человек. На начало осени в Северной столице постоянно проживали 5 млн 373 тыс. человек.