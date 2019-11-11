Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Петербургский парламент намерен продолжать и наращивать меры поддержки многодетных семей, чтобы стимулировать снижающуюся уже несколько лет рождаемость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 11 ноября депутат, председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева («Единая Россия»).

«Конечно, нас волнует, что мы живем в немолодом городе. И это не проблема Петербурга, не проблема России, а это проблема всех развитых европейских стран. Семьи перестают быть многодетными, поэтому мы, независимо от финансовой ситуации в городе, стране, регионе, мире, системно повышаем количество мер социальной поддержки», — сказала Киселева.

Она напомнила, что в Петербурге ввели единовременную выплату матерям в возрасте от 19 до 24 лет в размере 50 тыс. рублей. Депутат назвала этот опыт уникальным и отметила, что его будут пытаться распространить на всю страну.

«Многодетным семьям огромный блок поддержки — и в финансовой, и в жилищной сфере. Если какие-то заболевания — расширяем перечень. Наверное, никогда не будет средств [поддержки] достаточно, поэтому мы в этом направлении так и будем работать. Я считаю, что у нас не трагическая ситуация, но хотели бы, чтобы как можно больше жителей Петербурга растили детей в нашем городе. И ставим такую задачу», — заявила народная избранница.

По данным Петростата, в Санкт-Петербурге с января по август 2019 года родилось 39 518 детей. Это на 9,1% меньше, чем за тот же срок в 2018 году. За первые 8 месяцев текущего года в городе скончались 39 870 человек. Количество умерших сократилось на 5,1% к уровню того же периода 2018 года. При этом численность постоянного населения Петербурга с 1 января по 1 сентября 2019 года уменьшилась на 11 тыс. человек.