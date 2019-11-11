Ла-Пас, 11 ноября, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес выразил благодарность гражданам страны, вышедшим на улицы в его поддержку.

Kremlin.ru Эво Моралес

«Я благодарю… за спонтанную поддержку нашего демократического правительства, которое было свергнуто в результате переворота» , — заявил Моралес в своем «Твиттере».

В настоящий момент на улицах Ла-Паса проходят демонстрации противников и сторонников Моралеса. Сообщается о столкновениях сторонников бывшего президента с полицией.

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