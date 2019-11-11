Ватикан, 11 ноября, 2019, 22:19 — ИА Регнум. Папа римский Франциск призвал молиться за мир в Боливии, 11 ноября сообщает Catholic Courier.

Benhur Arcayan Папа римский Франциск

понтифик призвал все стороны установить в латиноамериканской стране «атмосферу мира и спокойствия».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку. На улицах Ла-Паса продолжаются беспорядки, в которых участвуют как противники, так и сторонники Моралеса.

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