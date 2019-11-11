Москва, 11 ноября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. И снова очередной «майдан» с государственным переворотом из-за якобы имевших место фальсификаций на президентских выборах, но на этот раз в Боливии. Понятно, что из-за спин довольно безликой оппозиции сильно торчат уши Госдепа США, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя государственный переворот в Боливии.

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«Примечательно, что раньше всех уйти в отставку Эво Моралеса призвала ассоциация латиноамериканских государств, которая не так давно призывала покинуть свой пост президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но неудачно. А в Боливии у них и их покровителей из Вашингтона вроде бы пока получилось.

Однако не все государства Латинской Америки осудили переворот, например, Венесуэла и даже ранее проамерикански настроенная Мексика предлагают Эво Моралесу политическое убежище, но он не собирается покидать страну.

Боливия является довольно бедным и экономически слаборазвитым государством, занимающим всего 121-е место в мире по ВВП на душу населения, и по этому показателю она сравнима с Монголией, Тунисом, Анголой и Молдавией Украина, для сравнения, по показателю ВВП на душу населения занимает только 130-е место, а Венесуэла входит в топ-100 и находится на 92-м месте. За чертой бедности живёт почти 60% населения Боливии, хотя страна обладает ценными запасами природных ресурсов, включая природный газ, а также олово, цинк, свинец, серебро и золото.

В масштабах Латинской Америки Боливия является достаточно крупным экспортёром природного газа, экспорт газа приносит её более трети доходов бюджета, а в мировом масштабе Боливия входит в тридцатку крупнейших стран по объёмам добычи газа.

Возможности экспорта газа в будущем у Боливии ограничены, так как выхода к морю она не имеет, что будет затруднять ей возможности производить и экспортировать сжиженный природный газ. Добыча нефти в Боливии ведётся преимущественно для внутреннего потребления, и объёмы нефтяных запасов там очень невелики.

По всей видимости, президент США Дональд Трамп, потерпев во время своего президентского срока сразу несколько крупных внешнеполитических неудач, включая провальную попытку свергнуть президента Венесуэлы, пытается отыграться в прямом смысле на маленькой Боливии.

Также не исключено, что он пытается доказать Конгрессу, который готовит ему импичмент, что он по-прежнему намерен защищать интересы США, как их понимают демократы и республиканцы-«ястребы», в пределах всего земного шара или хотя бы, в крайнем случае, в рамках своей традиционной сферы влияния как Латинская Америка.

Но точку в этой истории ставить рано, так как можно вспомнить, чем закончилась «арабская весна» и что иногда государственные перевороты в Латинской Америке заканчиваются возвращением предыдущего главы государства либо на демократических выборах (Никарагуа), либо путём «обратного» переворота (Гондурас). А проект «Пиночет 2.0» в XXI веке уже представляется неработающим. Да и чем закончились экономические реформы в Чили тоже всем известно», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке 10 ноября. Он объяснил, что в стране произошел государственный переворот.

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