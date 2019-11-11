Пекин, 11 ноября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Китайская автомобилестроительная компания Chery обнародовала первые фото нового кроссовера Chery Tiggo 7. Снимки авто распространила пресс-служба бренда.

Fineauto Chery Tiggo 7

Официальная премьера кроссовера должна состояться на мотор-шоу в китайском портовом городе Гуанчжоу.

Автопроизводители оснастили модель большой решёткой радиатора необычной формы с ромбическим рисунком сот, светодиодными узкими фарами и дневными ходовыми огнями состоящими из LED-секций.

Кроме того, Tiggo 7 имеет эффект «парящей» крыши в стиле модели Lexus RX последнего поколения. Дизайн же задней части машины выполнен в стиле флагманского Tiggo 8.

В качестве силового агрегата в кроссовер установлен инновационный турбированный двигатель TGDI Acteco мощностью 197 «лошадей» рабочим объёмом 1,6 л. С ним сочетается 7-скоростная роботизированная коробка передач и передний привод.

Самая же дешёвая версия имеет турбированный мотор мощностью 156 «лошадей», который агрегатируется с 6-скоростной «механикой» или 6DCT.

Ранее компания Chery в Китае запустила продажи нового 197-сильного премиального кроссовера Exeed LX. Новинка создана на базе модели Chery Tiggo 7. От предыдущей версии авто отличается оригинальным дизайном и более дорогой отделкой салона.

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