Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам сентября 2019 года самой популярной моделью китайской компании Chery на российском рынке стал кроссовер Tiggo 4. Об этом сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

За сентябрь в России было куплено 602 автомобиля китайской марки, что на 39% выше, чем в сентябре 2018 года. За период с января по сентябрь 2019 года реализация автомобилей марки Chery на российском рынке увеличились на 2%, до 4244 единиц.

Хотя кроссовер Tiggo 4 поступил в продажу в России только в августе 2019 года, в сентябре он уже стал бестселлером китайской компании. Доля продаж этой модели составила 55% от всей реализации Chery в сентябре.

Напомним, Chery Tiggo 4 представлен в России в трех комплектациях: Start, Comfort, Techno. Причем самой востребованной комплектацией является Techno, на которую пришлось 65% от всех продаж. Ожидается, что в октябре будет предложена еще одна модификация кроссовера — Cosmo. Модель в этой комплектации будет оснащена турбодвигателем на 1,5 л мощностью 147 л. с., который будет идти в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6.

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