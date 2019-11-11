Москва, 11 ноября, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В России наличные деньги остаются наиболее часто используемым средством оплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Так, согласно полученным данным, такой способ оплаты используют 89% жителей страны. При этом дебетовыми и кредитовыми картами пользуются 58% и 15% опрошенных соответственно. Носить с собой наличные деньги до 1 тыс. рублей предпочитают более половины россиян (59%), свыше тысячи рублей при себе имеют 32% жителей страны. Примерно треть (32%) в среднем имеют при себе до 500 рублей в наличных.

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Добавим, что на ежедневные покупки 31% жителей России тратит от 500 до 1 тыс. рублей, от 200 до 500 рублей — 33%.

Около четверти опрошенных не используют безналичные средства оплаты покупок (26−28%). Среди россиян старшего возраста (55 лет и старше) доля таких респондентов составляет 42%. При этом только 2% жителей России полностью отказались от наличных денег.

Опрос был проведён 24 — 30 октября 2019 года. Участие в нём приняли свыше 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше из 50 субъектов РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последний год темп прироста жителей России, которые предпочитают чаще оплачивать повседневные покупки безналичным способом, замедлился. Согласно данным исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ, с 2017-го по 2018 год доля жителей страны, выбирающих безналичную оплату, увеличилась на 12% — до 40%. При этом за период 2018 года рост составил всего 6% и достиг 46%.