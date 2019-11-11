Москва, 11 ноября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Рост заболеваемости гриппом в России, скорее всего придётся на конец декабря. Об этом сегодня, 11 ноября, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совещании с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

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«Во всех регионах России имеется двухнедельный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Мобилизовано 100 тыс. коек в стационарах. Готовность в регионах полная», — заверила глава Минздрава.

Скворцова отметила, что по данным на начало ноября, от гриппа сделали прививку от гриппа более 55 млн российских граждан, что составляет 38% населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети жителей России (65%) при заболевании ОРВИ не берут больничный и продолжают ходить на работу.

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