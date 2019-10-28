Москва, , 08:27 — REGNUM Более 44 тыс. консультаций провели специалисты Роспотребнадзора по горячей линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщается на сайте ведомства.

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Больше всего граждане интересовались, где и как сделать прививку против гриппа — поступило более 15 тыс. вопросов.

Также вопросы касались состава и совместимости вакцин против гриппа с другими вакцинами (5 тыс. вопросов). По профилактике гриппа и ОРВИ было задано 10 тыс. вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ была организована с 1 по 16 октября 2019 года.

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